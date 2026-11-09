Engins miniers : Michelin vient bousculer les spécialistes du segment

Le groupe français dévoile son nouveau XDR Wide Body Truck destiné aux véhicules miniers de taille intermédiaire. Un marché où l'électrification bat son plein et que Michelin entend accompagner avec un produit répondant spécifiquement à cet enjeu.

Commercialisé depuis le 1er novembre 2026, le nouveau XDR Wide Body Truck est proposé dans une dimension unique en 16.00 R25. ©Michelin

Il n'y a pas que dans l'univers des véhicules légers que l'électrification du parc est en pleine croissance. Dans les mines et les carrières, ce type de motorisation prend également de plus en plus de place, notamment sur une catégorie bien précise d'engins, à savoir les Wide Body Truck, soit des véhicules de taille intermédiaire alliant polyvalence, capacité de charge et coût d'acquisition. "Partout dans le monde, cette expansion est visible, confirme Jérôme Lesimple, product category manager de Michelin. Les flottes sont nombreuses à se laisser séduire."

Revendiquant plus d'un siècle d'expérience du monde de la construction et des mines, le groupe tricolore se devait d'accompagner ce mouvement. De façon assez étonnante, aucun manufacturier premium ne s'était positionné sur le sujet jusque-là, les marques de tiers 3 ayant ainsi la mainmise. Un constat à conjuguer au passé puisque Bibendum a dévoilé au début de l'automne 2026 sa première proposition pensée et conçue spécifiquement pour ce marché.

Moins de pression pour moins de risques

Deux ans ont été nécessaires pour mettre au point le nouveau XDR Wide Body Truck. Commercialisée depuis le 1er novembre 2026 en dimension 16.00 R25, cette innovation répond aux enjeux de sécurité et de productivité des exploitants miniers. Sa bande de roulement robuste permet au XDR Wide Body Truck de résister aux agressions, d'avoir une traction optimale sur les terrains meubles et de durer dans le temps. De quoi réduire les arrêts imprévus et les coûts de maintenance.

Le dernier-né de Michelin se distingue également par une carcasse entièrement renforcée par des fils d’acier épais. De quoi lui permettre de supporter des charges et des vitesses élevées. Il peut ainsi transporter jusqu'à 12 tonnes de charge par pneumatique avec une pression recommandée à 9 bars. Une innovation dans l'innovation car, jusqu'ici, les manufacturiers obligeaient les exploitants à gonfler leurs enveloppes à 13, voire 15 bars. En réduisant significativement cette donnée, Michelin réduit donc drastiquement les risques d'éclatement.

"Les véhicules Wide Body Trucks prennent une place croissante dans les opérations minières. Avec notre nouveau produit, nous mettons notre expertise des applications minières au service de cette nouvelle génération de véhicules, avec une ambition claire : aider nos clients à conjuguer sécurité, productivité et évolution de leurs flottes", conclut Kevin Maleterre, directeur des marchés B2B hors la route de Michelin.