Avec Biotech Open Platform, Michelin veut accélérer ses recherches

Créée par Danone, Michelin, DMC Biotechnologies, Crédit Agricole Centre France, Clermont Auvergne Innovation et Greentech, la structure clermontoise a inauguré, le 29 septembre 2026, des outils dernier cri destinés à la fermentation avancée. Une technique qui pourrait ouvrir de nouvelles portes à Bibendum en matière d'innovation.

Installé au sein du Michelin Innovation Park-Cataroux, le laboratoire de Biotech Open Platform exploite notamment une cuve de fermentation de 15 m3. ©Michelin

Passer de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle. Tel est l'objectif défendu par Biotech Open Platform. Créée il y a deux ans par Danone, Michelin, DMC Biotechnologies, Crédit Agricole Centre France, Clermont Auvergne Innovation et Greentech, la société a inauguré, mardi 29 septembre 2026, ses nouveaux outils permettant de transformer une idée en une concrétisation de masse.

"Biotech Open Platform a été créée pour répondre à l'un des principaux défis des biotechnologies : comment passer d'un procédé prometteur à l'échelle du laboratoire à un procédé robuste, capable de fonctionner à l'échelle industrielle" rappelle Khadidja Romari, directrice générale de la structure.

20 millions d'euros investis

Moyennant un investissement de plus de 20 millions d'euros, des installations dernier cri ont vu le jour dans le Centre des matériaux durables, au sein du Michelin Innovation Park-Cataroux, à Clermont-Ferrand (63). Une cuve de 15 m3 et des chaînes de purification, répondant aux normes les plus exigeantes, sont désormais opérationnelles. Ouverte aux start-up, industriels et acteurs de la R&D, Biotech Open Platform va pouvoir accompagner de multiples projets d'innovation dans ce domaine encore méconnu.

Si le procédé de fermentation traditionnel est bien connu et bien maîtrisé dans l'univers alimentaire, celui de la fermentation avancée va plus loin en permettant de produire des molécules, des ingrédients et des matériaux à partir de ressources renouvelables (levures, bactéries, microalgues, champignons…). Ces technologies permettent de produire des protéines, enzymes, ingrédients alimentaires, actifs cosmétiques ou matériaux biosourcés destinés à des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la cosmétique, l'agriculture, la chimie ou les biomatériaux.

Un procédé que Michelin connaît bien

De son côté, Michelin connaît bien le sujet pour y travailler depuis une quinzaine d'années. Alors que le groupe tricolore est engagé sur la voie du tout-durable à l'horizon 2050, ce procédé pourrait lui ouvrir de nouvelles portes dans ses recherches. Actuellement en phase de tests en laboratoire, plusieurs projets permettant de créer de nouveaux matériaux et d'en remplacer d'autres de façon non pétrosourcée sont en cours.

"Avec l'inauguration de Biotech Open Platform, nous donnons une réalité industrielle à une conviction forte : les biotechnologies joueront un rôle majeur dans la transformation durable de nombreuses filières. Pour Michelin, c'est l'opportunité d'explorer de nouvelles voies pour remplacer certaines molécules aujourd'hui issues de la pétrochimie par des alternatives biosourcées et plus durables, commente Florent Menegaux, président du groupe clermontois. Plus largement, cette plateforme a vocation à devenir un catalyseur d'innovation au service de la compétitivité européenne."

Avec le soutien de l'UE

Dans un contexte de compétition internationale croissante, la plateforme a en effet pu compter sur le soutien de ses actionnaires mais aussi des autorités continentales. L'Union européenne, via le Fonds européen de développement régional (FEDER) géré par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que par Clermont Auvergne Métropole, a notamment permis à ce projet de voir le jour.

En outre, la Biotech Open Platform a vocation à accompagner un large éventail d'entreprises confrontées aux enjeux de montée en échelle, bien au-delà de ses entreprises fondatrices, le tout en garantissant des conditions de confidentialité intimement liées au monde de la recherche. "La confidentialité des projets et la protection de la propriété intellectuelle sont également essentielles, ajoute Khadidja Romari. Notre rôle est de les aider à avancer plus vite et de manière plus sécurisée vers l'industrialisation."