Avec Nazca, Michelin automatise le recreusage des pneumatiques poids lourds

Dans un contexte de tension sur la main-d'œuvre en atelier et de recherche de durabilité pour les gommes, Michelin fait le pari de l'automatisation. Présentée à l'IAA Transportation 2026, la machine Nazca du manufacturier français ramène la durée du recreusage de 30 à 14 minutes, transformant une tâche pénible en service à haute valeur ajoutée.

Grâce au guidage par laser, caméra et réalité augmentée, la nouvelle machine Nazca de Michelin automatise le recreusage tout en s'appuyant sur l'expertise du technicien. ©JDP/LA

"Plus qu'un pneu". En martelant cette signature sur son stand (hall 19/20, A26), Michelin remet la valorisation du pneumatique au cœur du métier de pneumaticien.

Dans un secteur du transport sous pression entre hausse des coûts d'exploitation et manque de techniciens dans les ateliers, prolonger la durée de vie des gommes n'est plus une option : c'est une nécessité. "Un pneumatique ne peut pas être utilisé une fois mais deux, voire trois fois", analyse Philipp Ostbomk, vice-président des ventes B2B pour la région Europe du Nord chez Michelin.

Nazca : le recreusage désormais automatisé

Pour concrétiser cette promesse "multivies", la marque misait cette année sur une innovation clé : l'automatisation du recreusage via sa nouvelle machine Nazca. S'adressant principalement aux négociants spécialistes et aux gestionnaires de flottes, cet équipement a été pensé pour maximiser la longévité de la gomme tout en soulageant les opérateurs.

Alors qu'une intervention manuelle demande entre 25 et 40 minutes d'effort physique, Nazca réduit l'opération à seulement 14 minutes, dont à peine 3 minutes concernent l'activité humaine.

Le technicien commence par lancer le cycle de mesure à l'aide d'une caméra et d'un laser, puis sélectionne la recette correspondant à la marque et à la dimension de l'enveloppe à recreuser. Des algorithmes sont également intégrés pour comprendre et ajuster la forme des gommes.

Quelques secondes plus tard, une interface en réalité augmentée lui permet d'ajuster la trajectoire de coupe avec le pneu réel installé sur la machine. "On a tout de même souhaité garder l'expertise du technicien", souligne Jacques Piat, responsable du développement de la machine Nazca chez Michelin.

Dès validation, l'appareil exécute le cycle en toute autonomie, en recreusant d'abord de manière latérale puis transversale, libérant l'opérateur pour d'autres activités. "Cela nous permet de faire du temps masqué", poursuit Jacques Piat.

L'opération gagne également en précision. Pour y parvenir, la machine s'appuie sur la mesure des fonds de sillons, seule partie de la bande de roulement qui n'est pas en contact avec la route. Grâce à des algorithmes avancés capables de comprendre les déformations de chaque pneu, l'outil valorise le moindre millimètre de gomme.

"On a un véritable jumeau numérique qui est reconstitué dans la machine à chaque recreusage". Vingt modèles sont actuellement déployés en phase pilote, principalement en France et en Allemagne, avant un lancement commercial prévu en 2027.

Des gammes renouvelées pour le TCO et le rendement kilométrique

Couplée à la technologie de rechapage Remix, l'approche multivies permet à une carcasse Michelin d'atteindre jusqu'à 375 % de potentiel kilométrique cumulé par rapport à sa première vie. Un cycle qui permet d'optimiser la résistance au roulement et d'obtenir des pneus plus durables. "Quand on applique le modèle multivies, le TCO devient hyperintéressant pour les professionnels", poursuit Jacques Piat.



Le manufacturier a également profité du salon pour renouveler son offre de pneumatiques poids lourds avec trois nouveaux modèles : le Michelin X Coach Energy Z2, le X Multi T2 ainsi que le X Line Energy 3.

Destiné aux autocars, le Michelin X Coach Energy Z2 met l'accent sur l'efficacité énergétique. Il permet notamment de gagner jusqu'à 1 L/100 km, soit l'équivalent de 2 500 euros d'économie annuelle par véhicule. Il limite aussi les émissions sonores extérieures, ce qui lui vaut de décrocher la classe A sur le volet acoustique de l'étiquetage européen.

Le Michelin X Multi T2, de son côté, est optimisé pour les remorques. Cette nouvelle gomme améliore de 15 % le rendement kilométrique tandis que la résistance au roulement est réduite de 5 %.

Autre atout : sa robustesse. Selon des tests effectués en interne et certifiés par Dekra sur cinq types de bordures, ces pneumatiques ont démontré jusqu'à 54 000 km de longévité supplémentaire par rapport à leurs concurrents premium.

Enfin, le Michelin X Line Energy 3, disponible en deux dimensions clés, décroche la classe A en efficacité énergétique sur l'étiquetage européen. Il génère jusqu'à 0,32 L/100 km d'économie de carburant, soit un gain de 800 euros par camion et par an.

Outils connectés et RSE : l'avenir du service pneumatique

Pour piloter ces équipements, la réponse de Michelin passe aussi par la donnée. Des solutions comme QuickScan, son système de diagnostic d'usure automatique au passage des roues, et Michelin Connected Fleet assurent une maintenance prédictive. Elles permettent notamment de programmer les opérations de recreusage ou de rechapage au moment exact où la rentabilité du pneu est maximale.

Durant la conférence, le manufacturier a aussi rappelé ses engagements en matière environnementale. Ses enveloppes intègrent désormais jusqu'à 70 % de matériaux biosourcés et recyclés, avec un objectif de 100 % d'ici 2050. Face aux multiples défis du transport routier, Michelin ne formule qu'une seule réponse : l'innovation.