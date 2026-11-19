Michelin : 4,5 millions d'euros pour mieux comprendre les pneus

Publié le 19 novembre 2026 ■ Par Charlotte Morvan ■ < 1 min de lecture

Le manufacturier clermontois s'associe à plusieurs universités et au CNRS pour lancer un laboratoire commun baptisé I-TireLab. Avec un investissement global d'environ 4,5 millions d'euros sur quatre ans, ce projet doit permettre de mieux comprendre l'usure et l'adhérence des pneus, mais aussi d'améliorer leur fabrication.

Michelin et ses partenaires universitaires ont présenté leur laboratoire commun I-TireLab, consacré à la recherche sur les pneumatiques et leur fabrication. ©Michelin

Et si les capteurs déjà présents sur les voitures permettaient d'en savoir davantage sur l'état des pneus ? C'est notamment ce que Michelin veut étudier avec I-TireLab, un laboratoire commun créé avec l'université de Poitiers, l'université Grenoble Alpes, Grenoble INP – UGA et le CNRS. Avec un investissement global d'environ 4,5 millions d'euros sur quatre ans, le projet doit permettre de mieux comprendre l'usure et l'adhérence des pneus, mais aussi d'améliorer leur fabrication. Pour mener ces recherches, les équipes vont s'appuyer sur l'analyse des données, des modèles informatiques et des essais. Quatre axes ont été retenus : l'état des pneus, le freinage, la fabrication de la gomme et les matériaux souples. Adapter le freinage à l'état des pneus Selon le manufacturier, en connaissant mieux l'état des pneus pendant la conduite, il serait possible d'adapter le freinage à l'adhérence disponible sur la route. C'est l'une des pistes étudiées dans le cadre d'I-TireLab pour améliorer la stabilité et l'efficacité du véhicule. Ces recherches pourraient également faire progresser Michelin Touch Intelligence, le jumeau numérique du pneu présenté en mai 2026. Cette technologie utilise les données des capteurs du véhicule pour estimer la pression, l'usure, la charge et l'adhérence des pneumatiques, quel que soit sa marque et son modèle. Michelin veut devenir le meilleur allié des conducteurs "I-TireLab doit nous permettre de transformer la science en innovations concrètes, du pneu à sa fabrication et jusqu’à son interaction avec le véhicule", explique Philippe Jacquin, directeur recherche et développement de Michelin. Le laboratoire développe également des outils de simulation pour mieux prévoir le fonctionnement des machines utilisées dans la fabrication de la gomme et ajuster leurs réglages. Ces travaux doivent permettre de limiter les pertes de matière et la consommation d'énergie, tout en maintenant une qualité constante.

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