Michelin : trois syndicats signent l'accord de départs

Publié le 13 novembre 2026 ■ Par Romain Baly ■ 2 min de lecture

La CFDT, Sud et la CFE-CGC ont signé l'accord de gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) de Michelin. Entrant en vigueur le 1er janvier 2027, il encadre le dispositif de départs volontaires qui pourrait concerner jusqu'à 1 500 postes en France sur trois ans. La CGT a, de son côté, refusé de signer le texte.

Deux tiers des fonctions concernées par ce plan de départ appartiennent au domaine tertiaire. ©Michelin

Le projet de réorganisation des effectifs de Michelin franchit une nouvelle étape avec la signature d'un accord collectif par trois organisations syndicales. Celui-ci définit notamment les conditions d'accompagnement des salariés souhaitant quitter volontairement le groupe. Les syndicats CFDT, Sud et CFE-CGC du fabricant de pneumatiques Michelin ont annoncé vendredi 13 novembre 2026 signer un accord après l'annonce en mai d'un dispositif de départs volontaires touchant "jusqu'à 1 500 postes" sur trois ans. La CGT a déclaré qu'elle ne signait pas le texte. "Ça reste des suppressions de postes qui ne seront pas remplacés et cela va engendrer du travail supplémentaire pour les salariés restants", a déclaré à l'AFP Romain Baciak, délégué syndical central CGT. La CFDT, qui a paraphé l'accord, précise de son côté qu'"elle ne cautionne pas pour autant l'objectif de 1 500 suppressions de postes". Cet accord collectif dit de "gestion des emplois et des parcours professionnels" (GEPP) entrera en vigueur le 1er janvier 2027, pour une durée de trois ans. Selon un document syndical transmis à l'AFP, il prévoit "certaines mesures de fin de carrière et un dispositif de mobilité externe volontaire". Plusieurs dispositifs de soutien Il propose notamment un congé de mobilité de 12 à 15 mois, payé à 70 % du salaire brut de référence les 12 premiers mois puis à 80 % du 13e au 15e. Par exemple, un salarié touchant 3 000 euros bruts sera payé 2 100 euros bruts, selon ce document. Le contrat de travail est suspendu et le salarié bénéficie d'un accompagnement pour son projet professionnel. Une aide de 25 000 euros est allouée pour une création ou reprise d'entreprise, et une autre pouvant aller jusqu'à 11 000 euros pour une formation. Quoi qu'il en soit, chaque salarié, en cas de départ, reçoit, en plus de l'indemnité légale, une indemnité de 10 mois de salaire et 0,35 mois par année d'ancienneté. La GEPP comporte enfin plusieurs possibilités d'aménagement de fin de carrière. Ce plan de départs qui touche "jusqu'à 1 500 postes" concerne pour les deux tiers des fonctions tertiaires (essentiellement au siège du groupe à Clermont-Ferrand) et un tiers dans l'industrie. Michelin emploie actuellement 17 000 personnes en France, où il compte encore 13 sites industriels. (Avec AFP)

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