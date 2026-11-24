L'éco-organisme français accueille favorablement plusieurs recommandations d'un rapport parlementaire consacré aux filières de recyclage. Parmi les priorités : lutter contre la fraude aux écocontributions et développer de nouveaux débouchés pour les pneus usagés.

Aliapur souhaite mieux évaluer l'efficacité environnementale et économique des aides au rechapage des pneus VL. ©Aliapur

Un rapport parlementaire propose de mieux contrôler l'utilisation des éco-contributions et de développer le recyclage des déchets. Présenté le 3 novembre 2026 par les députés Anne-Cécile Violland et Stéphane Delautrette, il rassemble 57 recommandations pour améliorer le fonctionnement des filières à responsabilité élargie du producteur (REP). Aliapur, qui organise la collecte et le traitement des pneus usagés en France, en soutient quatre.

La première concerne l'affichage de l'écocontribution sur les factures. Les députés souhaitent rendre son montant visible jusqu'au consommateur final dans dix filières, dont celle des pneumatiques. Cette contribution sert notamment à financer la collecte et le traitement des produits en fin de vie.

L'éco-organisme estime que cet affichage permettrait de repérer plus facilement les entreprises qui vendent des pneus sans payer les écocontributions obligatoires et ainsi de lutter contre la fraude, un problème auquel la filière est particulièrement exposée avec les ventes en ligne.

"Les REP doivent être transparentes, efficaces et ambitieuses sur le plan industriel, sans perdre de vue leur raison d’être : organiser la responsabilité environnementale des producteurs (REP) et développer l’économie circulaire, à un coût maîtrisé et lisible pour le consommateur final. Une REP efficace n’est ni une taxe ni un instrument de financement sans limite, mais un outil au service de la performance environnementale et industrielle", rappelle Mathieu Chardin, directeur général d'Aliapur.

Rechapage et gouvernance : les demandes d'Aliapur

Le rapport propose également de mieux évaluer les résultats obtenus par les filières, plutôt que de se concentrer uniquement sur les moyens engagés. Aliapur partage cette position et prend l'exemple des aides au rechapage des pneus de véhicules légers. Selon lui, leur intérêt économique et leurs bénéfices pour l'environnement doivent être évalués avant leur mise en place.

Cette question avait déjà provoqué des tensions entre l'éco-organisme et les pouvoirs publics. En mai 2026, Aliapur avait saisi le Conseil d'État pour contester l'aide de six euros par carcasse destinée aux professionnels du rechapage VL. En septembre, les éco-organismes et les pouvoirs publics n'étaient toujours pas parvenus à s'entendre sur les modalités d'application de cette mesure.

Les députés souhaitent aussi créer un comité unique réunissant les différents acteurs des filières qui comptent plusieurs éco-organismes. Aliapur soutient cette idée, mais insiste sur le rôle central que doivent conserver les producteurs dans les décisions. Ce sont en effet eux qui financent le dispositif et restent responsables de la fin de vie de leurs produits.

De nouveaux débouchés pour les matières recyclées

Pour Aliapur, la collecte et le traitement des pneus usagés ne suffisent pas. Encore faut-il trouver des débouchés pour les matières récupérées. L'éco-organisme soutient donc une proposition du rapport visant à encourager l'utilisation de matières recyclées européennes et à développer de nouvelles activités industrielles.

Dans le secteur du pneumatique, la pyrolyse fait partie des solutions envisagées. Ce procédé permet de produire du noir de carbone régénéré à partir de pneus usagés, qui peut ensuite remplacer une partie du noir de carbone vierge utilisé dans la fabrication de pneus neufs. Son utilisation ne doit toutefois pas réduire les performances ni la durée de vie des pneumatiques.

Le 14 octobre 2026, Aliapur a d'ailleurs signé un protocole d'accord avec Infiniteria Europe pour approvisionner en pneus usagés deux futures usines françaises de recyclage par pyrolyse. Leur mise en service est envisagée à l'horizon 2031. L'éco-organisme appelle également les pouvoirs publics à faciliter l'implantation de nouveaux sites industriels, dont les délais restent aujourd'hui trop longs en France.