Aide au rechapage VL : le bras de fer se poursuit

Bien que l'arrêté actant une aide aux spécialistes du rechapage VL ait été publié au Journal officiel dès le 27 mars 2026, six mois plus tard, l'application de cette mesure peine encore à se concrétiser. Le résultat de différentes zones d'ombre que les éco-organismes entendent éclaircir.

Pouvoirs publics et éco-organismes ne se sont toujours pas entendus pour définir les modalités d'application de l'aide décidée fin mars. ©Black Star

Lancée à la volée, la sortie de Xavier Bertrand, le 24 août 2026 chez Black Star, n'est pas passée inaperçue. Ce jour-là, le spécialiste du rechapage VL ouvrait à la fois les portes de son usine de Béthune (62) et le nouveau chapitre de son histoire quelques semaines après sa reprise. Invité pour l'occasion, le président de la région des Hauts-de-France et candidat aux prochaines élections présidentielles s'était fendu d'une petite pique à l'intention des éco-organismes du pneumatique.

"Il y a deux éco-organismes sur trois qui ne jouent pas le jeu. S'ils ne veulent pas changer d'attitude dans les semaines qui viennent, il faudra imposer une astreinte", affirma-t-il à propos de l'aide de six euros actée au début du printemps pour soutenir la filière du rechapage VL.

Abondés par Mathieu Lefèvre, le ministre délégué chargé de la Transition écologique – "La parole de l'État doit être respectée et je ne manquerai pas de le faire auprès des deux éco-organismes qui, en effet, ne respectent pas encore le nouveau cahier des charges" – ces propos méritent toutefois des précisions.

Imprécisions et lenteurs administratives

Car entre l'idée et son exécution, le millefeuille français sait rendre les choses bien plus complexes à déployer qu'il n'y paraît. Depuis la publication au Journal officiel le 27 mars 2026 de l'arrêté introduisant cette aide, l'administration s'est heurtée à un obstacle majeur pour le faire appliquer. Car qui dit arrêté dit aussi contrat type sur lequel devaient travailler les éco-organismes pour définir les règles de mise en application de l'aide.

Or, depuis le printemps, plusieurs modifications ont été demandées par ces derniers, multipliant ainsi les allers-retours entre les parties prenantes et laissant en stand-by le déploiement de cette mesure. Parmi les zones d'ombre relevées par les éco-organismes, figurent notamment la provenance de la carcasse mais aussi sa destination. Une aide de six euros payée en France pour un produit qui, une fois retravaillé, sera distribué à l'étranger, est un non-sens pour certains.

Un enjeu financier important

En outre, les éco-organismes pestent aussi contre le timing d'une mesure initiée début février et publiée fin mars, dans un temps record et sans anticipation budgétaire. Certaines estimations évoquent un surcoût de plus de 15 millions d'euros qui se répercutera sur une écocontribution qui pourrait augmenter quant à elle de 20 %. Les enjeux ne sont pas anodins.

Aujourd'hui, les échanges entre les uns et les autres ont abouti à une quatrième version du contrat type. Sans garantie qu'il s'agisse de la dernière, les éco-organismes estiment désormais être proches du but. Car pour ces derniers, l'objectif n'est pas de s'opposer à cette aide, mais plutôt d'éclaircir des points n'ayant pas été précisés initialement. Le fruit d'un manque de concertation et de préparation sur la phase amont du projet.