Hankook renouvelle son partenariat avec le Ballon d’Or

Pour la troisième année consécutive, le manufacturier sud-coréen sera le sponsor officiel de la distinction individuelle majeure du football. L’édition 2026, organisée à Londres le 26 octobre, offre à la marque une vitrine internationale et s’accompagne d’un jeu-concours destiné aux supporters.

La cérémonie se déroulera le 26 octobre prochain, au London Palladium Theatre. ©Hankook

Hankook poursuit sa stratégie de visibilité par le sport en renouvelant son engagement auprès du Ballon d’Or. Le manufacturier sud-coréen est le partenaire officiel de la cérémonie pour la troisième fois consécutive. L’événement distingue les performances individuelles les plus remarquables de la saison écoulée dans le football professionnel et bénéficie d’une reconnaissance mondiale.

Ce partenariat s’inscrit dans une politique de sponsoring reposant sur des plateformes à forte audience, dans le sport automobile comme dans le football. Déployée aux niveaux mondial, européen et national, cette stratégie vise à renforcer la présence de la marque sur ses marchés clés. La cérémonie offre une visibilité internationale et une occasion de rencontrer supporters, clients et partenaires commerciaux.

Hankook entend ainsi consolider sa notoriété en s’associant à des événements sportifs de premier plan. Le Ballon d’Or lui permet de toucher un public large, au-delà des amateurs de pneumatiques, et d’associer son nom à la performance et à l’excellence.

Londres pour les 70 ans du trophée

La cérémonie se déroulera le 26 octobre prochain, au London Palladium Theatre. Pour la première fois, la capitale britannique accueillera l’événement, qui célébrera le 70e anniversaire du Ballon d’Or. Créée en 1956 par le magazine France Football, la distinction est décernée depuis 2024 par France Football, au sein du groupe L’Équipe, avec l’UEFA.

Le choix de la capitale britannique fait écho à l’histoire du trophée : Stanley Matthews, international anglais, fut son premier lauréat en 1956. À Londres les successeurs d’Aitana Bonmatí et d’Ousmane Dembélé seront dévoilés.

Hankook propose pour la première fois aux supporters de gagner une invitation à assister à la remise des prix. Les modalités et le règlement sont disponibles sur le site du groupe. Cette initiative crée un contact direct avec le public, en complément de la visibilité générée par la cérémonie. Le jeu-concours renforce l’engagement des supporters et prolonge la visibilité de Hankook à l’international dès 2026.