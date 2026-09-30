Pneus, services, industrie : Hankook muscle sa stratégie européenne

À l'occasion de l'IAA 2026, Hankook accélère le déploiement de ses activités sur le Vieux Continent. Le manufacturier sud-coréen renouvelle ses gammes, étoffe son offre destinée aux flottes et prépare une nouvelle étape industrielle en Hongrie pour accompagner la demande du marché.

De gauche à droite : Richard Bezzant (directeur marketing Poids Lourds et Autocars Hankook Europe), Jang Hyuk Moon (vice-président marketing Hankook Tire Europe), Jongho Park (président et COO Hankook Tire Europe) et Ho Taek Lim (vice-président et directeur général de l'usine Hankook en Hongrie) ont dévoilé le tout premier pneu pré-produit dans l'usine du manufacturier à Rácalmás (Hongrie). ©Hankook

Innovation, développement et investissement : tels sont les trois leviers mis en avant par Hankook. De retour à l'IAA pour la première fois depuis 2018, le manufacturier sud-coréen y a dévoilé plusieurs nouveautés destinées à renforcer sa présence sur le marché européen, qui représente aujourd'hui 45 % de ses revenus. "L'Europe est là où nous voulons croître", annonce Richard Bezzant, directeur marketing Europe pour les poids lourds et les autocars chez Hankook.

Cette ambition passe d'abord par un renouvellement régulier de la gamme. Au cours des trois dernières années, 90 % du portefeuille produits du manufacturier a évolué. "Chaque année, nous apportons de nouveaux produits sur le marché", poursuit Richard Bezzant. En 2026, l'attention s'est portée sur le transport régional et la longue distance avec le lancement du TH51, un nouveau pneu remorque qui complète la gamme Smart Flex.

TH51 : longévité et kilométrage au rendez-vous

Comparé au TH31 qu'il remplace, le TH51 mise sur plusieurs technologies destinées à améliorer son rendement kilométrique et à prolonger sa durée de vie. Il intègre notamment des lamelles 3D ainsi que des rainures cachées sur la bande de roulement.

Au fil de l'usure, ces éléments apparaissent progressivement : les lamelles 3D à partir de 40 % d'usure, puis les rainures supplémentaires à 70 %. Cette conception vise à maintenir les performances du pneumatique, notamment en matière d'évacuation de l'eau.

Certifié 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), le TH51 bénéficie ainsi d'une conception adaptée aux conditions hivernales européennes. Hankook revendique jusqu'à 20 % de kilométrage supplémentaire ainsi qu'une résistance au roulement réduite de 8 %, avec à la clé une consommation de carburant mieux maîtrisée.

L'hiver, l'autre centre de gravité d'Hankook

Le manufacturier poursuit le renouvellement de son offre hivernale avec deux nouveaux modèles : le Smart Control AW53 pour l'essieu directeur et le Smart Control DW53 pour l'essieu moteur. Équipés de rainures en zigzag et de lamelles 3D, ils intègrent la technologie Hidden Groove, conçue pour maintenir les performances lorsque le pneu commence à s'user, notamment en matière de freinage et de traction sur neige ou sur glace.

Résultat : Hankook annonce un kilométrage jusqu'à 15 % supérieur aux anciens modèles de la gamme Smart Control. En février 2026, les AW53 et DW53 ont été soumis à une série de tests dans le centre d'essais d'Hankook à Ivalo, en Finlande. Par rapport aux anciens AW02 et DW07, les nouveaux modèles ont enregistré une amélioration de 2,8 % du freinage sur neige, de 4 % de l'accélération sur neige et de 3,7 % de la tenue de route, selon les résultats communiqués par le manufacturier.

Comme le TH51, les deux nouveaux pneus bénéficient également du marquage 3PMSF et sont conçus pour être rechapables.

Une offre de services optimisée pour les flottes

Au-delà des produits, Hankook entend renforcer sa présence en Europe en développant les services associés à ses pneumatiques. "Nous devons devenir un business qui ne se contente pas de vendre des pneus, mais qui s'assure de proposer une offre complète à ses clients", souligne Richard Bezzant.

Cette ambition se traduit par Smart Fleet, une offre globale destinée aux gestionnaires de flotte. Elle comprend notamment Smart Solution, une plateforme numérique dédiée à la gestion des produits et au suivi des opérations, ainsi que Smart Partner, un réseau de prestataires qui accompagne les transporteurs dans la gestion de leurs pneumatiques.

L'objectif est d'optimiser leur durée de vie et de maîtriser leur coût total de possession (TCO). Hankook complète cette offre avec AlphaTread, sa solution de rechapage, qui permet de prolonger l'utilisation des pneumatiques tout en limitant le recours à de nouvelles matières premières.

Extension de l'usine en Hongrie

Troisième axe mis en avant par Hankook à l'IAA : l'investissement. Implantée depuis 2007 à Rácalmás, en Hongrie, son usine européenne fait l'objet d'une quatrième phase d'expansion, représentant un investissement de 540 millions d'euros. Dès octobre 2026, le site doit ainsi commencer à produire des pneumatiques pour poids lourds et autobus, avec une capacité annuelle de plus de 800 000 unités.

Cette nouvelle capacité industrielle viendra s’ajouter aux 17 millions d'enveloppes déjà confectionnées chaque année pour les véhicules particuliers et les VUL. Pour rappel, les trois premières phases d’expansion, dont la dernière s'est achevée en 2015, avaient représenté un investissement cumulé d’environ 850 millions d’euros.

Outre l’effort financier, Hankook met l’accent sur l'automatisation. La nouvelle ligne de production intègre des systèmes logistiques automatisés pour optimiser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la gestion des semi-produits jusqu’au stockage des pneus finis. Des véhicules à guidage automatique (AGV) interviennent également pour fluidifier la gestion des flux, tandis qu’un système de suivi en temps réel contrôle le mouvement des matériaux.

La logistique comme priorité

Cette production locale offre un double bénéfice. D’un côté, les clients européens gagnent en réactivité et en disponibilité. De l’autre, Hankook réduit ses délais logistiques tout en diminuant l’empreinte carbone liée au transport importé.

Le site hongrois a par ailleurs obtenu la certification ISCC+, qui porte notamment sur la durabilité et la traçabilité des matières premières. L'extension s'accompagne également de la création d'environ 450 emplois.

En parallèle, Hankook a annoncé son retour en première monte sur le marché de la semi-remorque grâce à un partenariat de quatre ans avec Schmitz Cargobull. Ce contrat, qui court jusqu'en juin 2030, constitue un autre volet de son développement auprès des acteurs européens du transport.

En clôture de sa conférence de presse, le manufacturier a enfin dévoilé le premier pneumatique poids lourd de préproduction issu de son usine de Rácalmás. Une étape concrète dans le lancement de cette nouvelle capacité industrielle en Europe.