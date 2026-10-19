Avec le BluEarth AllSeason2, Yokohama imprime sa trace sur le toutes saisons

Le toutes saisons n’a plus rien d’une roue de secours. Yokohama l’a bien compris. Présenté en juin 2026, le BluEarth AllSeason2 arrive sur le marché européen. L’Islande a ainsi servi de terrain d’essai grandeur nature à cette nouvelle enveloppe. Pendant une journée, les véhicules chaussés du nouveau toutes saisons ont parcouru les routes de l’île, entre longues lignes droites, reliefs volcaniques et chaussées parfois humides, avant de rejoindre le glacier de Langjökull, situé à environ deux heures et demie de route de Reykjavik, la capitale islandaise.

De quoi tester le BluEarth-AllSeason2 dans l’un des exercices les plus attendus pour un toutes saisons : le maintien de l’adhérence quand les conditions se compliquent. Sur le parcours islandais, le nouveau profil a surtout donné une impression de régularité. Les véhicules ont enchaîné chaussées sèches et humides sans perte de stabilité marquée. Une première étape avant les exercices menés sur le glacier, entre freinages d’urgence, virages brusques et tests dynamiques sur neige.

"Le nouveau Yokohama BluEarth-AllSeason2 m’a particulièrement impressionné par ses performances et le niveau de sécurité qu’il procure au conducteur. Le lancement de ce nouveau profil, si important pour le marché français, va renforcer la progression de Yokohama en France", estime Patrick Lhoste, PDG de Yokohama France.

Le marché du toutes saisons a changé d’échelle

En cinq ans, les ventes du segment toutes saisons ont presque triplé. En France, sur les six premiers mois de l’année, le segment a progressé de 15,7 %, quand l’été reculait de 12 % et que l’hiver s'est stabilisé à +1,1 %. Et pour cause, les hivers sont plus doux et plus irréguliers. Les automobilistes cherchent à réduire les contraintes liées au changement saisonnier. Le stockage des pneus reste un frein pour une partie des particuliers. Le budget, lui aussi, entre en ligne de compte.

À cela s’ajoute la loi Montagne, en vigueur depuis 2021, qui a renforcé la visibilité des pneus homologués 3PMSF dans plusieurs territoires. "Les conducteurs européens attendent de plus en plus qu’un seul pneu couvre une large variété de conditions. Avec le BluEarth-AllSeason2, nous apportons une solution qui combine sécurité, performance et usage quotidien dans un segment très dynamique", souligne Gregorio Borgo, président de Yokohama Europe.

Une offre pensée pour l’Europe

Ces dernières années, Yokohama a renforcé son offre avec l’Advan Sport V107, l’Advan Sport EV et l’Advan Winter, développés pour répondre aux attentes du marché européen. Le BluEarth-AllSeason2 prolonge cette logique sur un segment en forte progression.

Proposé en 74 dimensions, de 15 à 21 pouces, le nouveau toutes saisons doit permettre à Yokohama de couvrir une large partie du marché, autour de 80 % selon le manufacturier. Le groupe nippon cible les voitures particulières premium, les SUV et les véhicules électriques.

"Le BluEarth AllSeason2 illustre clairement l’engagement de The Yokohama Rubber Company en faveur de la croissance en Europe, une région qui joue un rôle de plus en plus important dans notre stratégie d’expansion mondiale. Alors que les performances continuent de se renforcer dans la région, l’entreprise consolide son orientation vers l’Europe à tra vers une approche produit plus localisée et un portefeuille élargi, adapté aux besoins du marché", explique Takashi Maki, CEO de Yokohama Europe.

Ce positionnement accompagne aussi l’évolution du parc automobile. Les SUV représentent désormais plus de 56 % des ventes de voitures neuves en Europe, contre 38 % en 2019. Les véhicules électriques ont, eux, atteint une part de marché de 19,5 % en 2025, en hausse de 29 % sur un an. Pour Yokohama, le toutes saisons doit donc suivre cette évolution, avec des véhicules plus lourds et des usages plus variés.

Une surface de contact augmentée de 5 %

Pour faire évoluer son toutes saisons, Yokohama a d’abord travaillé l’empreinte au sol. La bande de roulement du BluEarth-AllSeason2 a été développée avec la plateforme HAICoLab, pour Humans and AI CoLab, une technologie maison qui associe l’expertise des ingénieurs à la modélisation par intelligence artificielle.

L’outil a notamment servi à travailler la forme de l’empreinte au sol et la répartition des pressions. Résultat : le manufacturier revendique une surface de contact augmentée de 5 % par rapport au BluEarth-4S AW21. Cette empreinte plus uniforme doit permettre au BluEarth-AllSeason2 de gagner en stabilité sur le sec, de mieux adhérer sur le mouillé et de conserver l’accroche lorsque la chaussée devient froide ou légèrement enneigée.

Ce travail sur l’empreinte au sol se retrouve aussi dans le dessin du pneu. Le BluEarth-AllSeason2 se distingue par une sculpture directionnelle en V, symétrique et affinée. Son dessin doit favoriser l’évacuation de l’eau, réduire le risque d’aquaplaning et maintenir de la motricité sur neige. Les rainures principales renforcent, elles, l’adhérence sur chaussée mouillée et la stabilité en virage.

Yokohama a également renforcé la rigidité des blocs de gomme, en hausse de 35 %, afin de limiter les déformations de la bande de roulement lors des freinages, des accélérations et des changements d’appui. Les lamelles 3D complètent l’architecture du pneu en apportant des arêtes supplémentaires pour améliorer l’accroche, tout en évitant de rendre la bande de roulement trop mobile.

Une longévité accrue de 35 %

Le travail sur la gomme suit la même logique. Le BluEarth-AllSeason2 utilise un matériau à forte teneur en silice, travaillé avec sa technologie A.R.T. Mixing pour améliorer la dispersion du minéral dans le mélange. Yokohama annonce ainsi une hausse de 40 % du contact entre la gomme et la route mouillée.

La partie hivernale repose, elle, sur la technologie Cold Tech, pensée pour maintenir les per formances du pneu lorsque les températures baissent. Le freinage sur neige reste similaire au BluEarth-4S AW21, tandis que la tenue de route sur neige progresse de 7 %. Mais les évolutions ne se limitent pas à l’hiver.

Les progrès les plus marqués concernent le sec et le mouillé. Par rapport à son prédécesseur, le BluEarth-AllSeason2 revendique une longévité en hausse de 35 %, une résistance au roulement réduite de 8 %, un freinage sur sol sec amélioré de 11 % et sur chaussée mouillée de 12 %, une tenue de route sur sol sec en progression de 32 % et sur chaussée mouillée de 18 %, ainsi qu’une résistance à l’aquaplaning en hausse de 17 %. Un moyen pour Yokohama de renforcer son nouveau profil sur les usages les plus fréquents du toutes saisons, au-delà de la seule aptitude hivernale.

Cet article est extrait du Journal du Pneumatique n°196 de septembre-octobre 2026.