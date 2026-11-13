Point S renforce son réseau avec quatre nouveaux centres

Point S poursuit le renforcement de son maillage en France avec quatre nouvelles implantations à Maxéville (54), Sorgues (84), Valserhône (01) et Villemomble (93). Entre créations et reprises d’enseigne, le réseau lyonnais confirme sa dynamique de développement et se rapproche de son objectif de 740 centres à fin 2026.

Le nouveau centre Point S de Villemomble (93) emploie six collaborateurs et propose notamment des prestations de pneumatiques et de vitrage. ©Point S

Et de quatre pour Point S ! L'enseigne lyonnaise annonce de nouvelles ouvertures à Maxéville (54), Sorgues (84), Valserhône (01) et Villemomble (93). Si l'annonce n'intervient que maintenant, trois de ces centres avaient déjà ouvert leurs portes entre juillet et septembre 2026. Point S, qui comptait 690 sites en France fin 2025, s'est fixé pour objectif d'atteindre les 740 d'ici la fin de l'année.

À Maxéville, près de Nancy, Mariam Melikian et Varazdat Zakaryan ont choisi de rejoindre l'enseigne avec leur garage Auto Ethic Plus, indépendant depuis 2021. Ouvert le 17 juillet dernier, leur nouveau centre est désormais aux couleurs de Point S City. Il compte six baies d'intervention et quatre techniciens, qui assurent l'entretien courant, les pneumatiques et les réparations mécaniques.

À Sorgues, dans le Vaucluse, Nicolas Ré, 32 ans, entrepreneur dans le bâtiment, a décidé de se lancer dans l'automobile. Passionné de mécanique, il a ouvert son centre Maca Auto 198 le 14 septembre. Installé dans un ancien garage, l'établissement propose de l'entretien courant ainsi que des réparations plus importantes, comme le remplacement de moteurs. Son frère assure la gestion quotidienne du site, avec deux mécaniciens. "J’ai eu beaucoup de bons retours sur Point S. Les échanges avec des adhérents m’ont donné envie de rejoindre l’aventure", souligne le dirigeant.

À Valserhône, un ancien de Point S se met à son compte

Jonathan Feyder connaît bien l'enseigne. Il a effectué son apprentissage dans un centre Point S de Valserhône (01), avant d'y travailler pendant plus de dix ans. Après un passage chez Renault comme responsable d'atelier carrosserie, il a décidé d'ouvrir son propre garage aux couleurs du réseau.

"Lorsque j’ai quitté Renault, beaucoup de clients se souvenaient encore de moi comme du «monsieur de Point S»." Le dirigeant a repris un ancien garage, inoccupé depuis un an. Le site, de près de 1 000 m², dispose de cinq baies de travail et compte deux mécaniciens et une apprentie. Il prévoit également de développer une activité vitrage Point S Glass début 2027.

À Villemomble, en Seine-Saint-Denis, c'est un changement d'enseigne pour Haykel Boukhchana. Ancien magasinier automobile puis chauffeur de taxi, il avait ouvert un premier garage en 2020 sous les couleurs d'un réseau concurrent. Avec son Garage du Plateau, ouvert en septembre 2026, il rejoint cette fois Point S. L'établissement emploie six collaborateurs et propose des prestations de pneumatiques, d'entretien mécanique et de vitrage, sous les enseignes Point S Entretien Auto et Point S Glass.