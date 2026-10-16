Pourquoi le groupe Suma a choisi Point S pour trois de ses centres

Point S poursuit son développement avec l'intégration de trois centres Suma Maintenance et Services à Paray-le-Monial (71), Viriat (01) et Vénissieux (69). Pour le groupe de distribution automobile, l'objectif est de développer l'entretien toutes marques et de conserver les clients qui s'éloignent des réseaux constructeurs.

Opérationnel depuis début août 2026, le centre de Paray-le-Monial (71) dispose de six collaborateurs, dont deux mécaniciens et un apprenti. ©Point S

Point S ajoute trois nouvelles adresses à son compteur. Le réseau accueille trois centres du distributeur automobile Suma, à Paray-le-Monial (71), Viriat (01) et Vénissieux (69). Mécanique, pneumatiques, vitrage : ces établissements proposent désormais leurs services sous les couleurs de Point S, avec notamment le concept Point S Glass.

Pourquoi ce rapprochement ? "Les concessions captent les véhicules les plus récents, mais les plus anciens échappent vite au réseau constructeur. Le parc vieillit, et nous perdions une partie de la clientèle. Rejoindre Point S nous permet de réintégrer cette activité essentielle", souligne Jérôme Rollet, directeur après-vente du groupe Suma.

"Point S était l'enseigne la plus flexible, avec une notoriété supérieure à 80 %. L'esprit du réseau correspondait parfaitement à ce que nous recherchions", ajoute-t-il.

Trois centres, mais pas le même fonctionnement

À Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire, le centre est opérationnel depuis début août. Situé à proximité d'une concession et d'une activité de vente de véhicules d'occasion, il prend en charge la mécanique, les pneumatiques, le vitrage et la géométrie. Six personnes composent l'équipe, dont deux mécaniciens et un apprenti.

Du côté de Viriat, aux portes de Bourg-en-Bresse, l'atelier côtoie également une activité de vente de véhicules d'occasion. Les enseignes définitives sont désormais posées et quatre collaborateurs assurent le fonctionnement du centre. Parmi eux, le chef d'atelier assure à la fois la réception des clients et une partie des interventions mécaniques, aux côtés de deux mécaniciens.

À Vénissieux, près de Lyon, l'organisation est différente. Le centre Point S partage ses équipes mécaniques avec un atelier Honda voisin, qui accueille également des activités Mitsubishi et Subaru. Deux personnes sont affectées à Point S, un chef d'atelier réceptionniste et un mécanicien. Un recrutement est en cours pour renforcer l'équipe.

Côté équipements, les trois centres disposent en moyenne de trois ponts élévateurs, dont un consacré à la géométrie. Les ateliers prennent en charge les opérations de mécanique, de pneumatiques et de vitrage, avec certains matériels partagés, notamment pour la climatisation. Ils disposent aussi d'une boutique de trois mètres linéaires.