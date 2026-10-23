Michelin mise sur un jeu-concours pour son nouveau pneu X Multi T2

Publié le 23 octobre 2026 ■ Par Lucas Autréau ■ < 1 min de lecture

Pour accompagner la commercialisation de son nouveau pneu poids lourd, le manufacturier français met en jeu plus de 92 000 euros HT de dotations. Parmi les récompenses : le financement d'une semi-remorque, des sacs de voyage et des lots de pneumatiques remboursés.

Le Michelin X Multi T2, nouveau pneu poids lourd du manufacturier français, est proposé en dimension 385/65 R22.5. Son lancement commercial s'accompagne d'un jeu-concours permettant notamment de remporter des lots de deux pneumatiques remboursés. ©Michelin

C'est Noel avant l'heure chez Michelin. Pour accompagner la commercialisation du modèle X Multi T2, son nouveau pneu poids lourd, disponible en dimension 385/65 R22.5, Michelin propose plusieurs récompenses aux professionnels du transport. Du 1er septembre au 31 octobre 2026, les transporteurs ayant ainsi acheté six pneus de cette dimension peuvent participer au jeu-concours organisé par le manufacturier français. Près de 65 % des salariés de Michelin sont actionnaires de l'entreprise Parmi les récompenses figurent notamment le financement d'une semi-remorque à hauteur de 40 000 euros HT. En complément, 50 sacs de voyage issus du partenariat entre Michelin et The North Face ainsi que 30 lots de deux pneus X Multi T2 385/65 R22.5 remboursés sont également mis en jeu. Des conditions d'achat pour participer Pour prendre part au jeu, les transporteurs doivent se rendre sur la plateforme dédiée, remplir le formulaire d'inscription puis télécharger leurs factures d'achat. Celles-ci doivent avoir été émises par un négociant spécialiste poids lourd dont le siège est situé en France métropolitaine, Corse incluse. La date limite de participation est fixée au 30 novembre 2026. En parallèle, Michelin propose également une offre de remboursement sur ses gammes de pneus poids lourd neufs éligibles. Pour l'achat d'au moins deux pneumatiques, les professionnels peuvent obtenir un remboursement de 15 euros HT par pneu en dimensions 17,5 et 19,5 pouces (hors 445/45 R19.5), et de 25 euros HT par pneu en dimension 22,5 pouces, y compris le 445/45 R19.5. Cette offre est réservée aux clients n'ayant pas conclu de contrat d'entretien et de maintenance de pneumatiques avec Michelin. Les demandes de remboursement doivent être déposées sur la même plateforme avant le 15 décembre 2026. L'occasion, peut-être, de repartir avec un gros lot juste avant les fêtes.

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