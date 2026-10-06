Pirelli fait du sur-mesure pour Bentley

Pirelli et Bentley poursuivent leur collaboration avec deux pneus spécifiques pour la Supersports : le P Zero pour la route et le P Zero Trofeo RS pour un usage sportif. Ce dernier permet au coupé anglais d’atteindre 1,3 g d’accélération latérale et d’augmenter de 30 % ses vitesses de passage en courbe.

La nouvelle Supersports est la troisième génération du modèle, après celles de 2009 et 2017. ©Bentley

Entre Pirelli et Bentley, l’histoire continue de s’écrire sur quatre pneus. À l’occasion du lancement de la Supersports, présentée comme la voiture de route la plus exigeante jamais produite par Bentley, le constructeur de Crewe a une nouvelle fois fait confiance au manufacturier italien.

Deux pneus spécifiques ont ainsi été développés pour le nouveau modèle : le P Zero, destiné à un usage quotidien, et le P Zero Trofeo RS, également homologué pour la route mais davantage orienté vers la piste.

Le manufacturier a néanmoins dû composer avec un cahier des charges particulièrement exigeant pour répondre aux spécificités de la Supersports, dont la conception diffère nettement de celle de la Continental GT Speed.

Un modèle revu en profondeur

Pour la première fois sur une Continental GT de route, Bentley a opté pour une transmission aux roues arrière. Le coupé adopte également un différentiel autobloquant électronique associé à un système de torque vectoring par les freins et à des roues arrière directrices, tandis que sa voie arrière a été élargie de 16 mm.

À cela s’ajoute un important travail aérodynamique, avec notamment un splitter avant plus imposant, des jupes latérales, des éléments aérodynamiques sur les passages de roue arrière et un diffuseur arrière. À la clé, plus de 300 kg d’appui aérodynamique supplémentaire par rapport à la Continental GT Speed. Ces évolutions modifient les charges exercées sur les pneumatiques et ont conduit Pirelli à ajuster leurs mélanges de gomme, leur structure et leur dessin.

Pirelli ne s'est donc pas contenté de reprendre un pneu existant. Le manufacturier a développé un P Zero Trofeo RS spécifiquement pour la Bentley Supersports. Ce pneumatique semi-slick de 22 pouces a été conçu pour supporter les fortes contraintes générées par le coupé anglais, notamment à haute vitesse. Sa carcasse et ses renforts internes ont ainsi été adaptés aux importantes charges aérodynamiques de la Supersports.

Le développement est d'abord passé par des simulations virtuelles, avant une série d'essais sur route et sur circuit menés avec les ingénieurs de Bentley. Ces travaux ont ainsi permis à Pirelli de mettre au point un pneumatique spécifiquement adapté aux exigences du constructeur anglais.

Une stratégie qui s'illustre aussi à travers le P Zero. Destiné à un usage quotidien, ce pneumatique de 22 pouces a également été optimisé pour préserver la précision de la direction tout en limitant les nuisances sonores. Les deux pneumatiques arborent d'ailleurs le marquage "B", réservé aux produits développés spécifiquement pour Bentley.

Jusqu'à 1,3 g d'accélération latérale

Sur circuit, le travail porte ses fruits. La Supersports peut ainsi atteindre 1,3 g d'accélération latérale et affiche des vitesses de passage en courbe environ 30 % supérieures à celles de la Continental GT Speed. Lors d'une phase de test, les pneumatiques ont même dépassé le niveau d'adhérence attendu, entraînant le déclenchement des prétensionneurs fixés aux ceintures de sécurité.

Débutée dans les années 1980, la collaboration entre Pirelli et Bentley se poursuit aujourd'hui dans le cadre du programme "Perfect Fit" du manufacturier italien, qui repose sur le développement de pneumatiques spécifiquement adaptés aux modèles des constructeurs. Cette collaboration s'est notamment illustrée en 2024, lorsque la Continental GT Speed a établi un record de vitesse dans un tunnel sous-marin en Norvège.