Mis sous pression depuis plusieurs mois par le gouvernement italien pour réduire son influence sur le fabricant de pneumatiques, le groupe chinois a cédé 6,44 % du capital de Pirelli, portant sa participation à 13,67 %. Une sortie complète est toujours étudiée.

Autrefois premier actionnaire de Pirelli, Sinochem ne détient plus désormais que 13,67 % du groupe. ©Pirelli

Dans le duel qui l'oppose à Sinochem, Giorgia Meloni va-t-elle gagner la partie ? Depuis déjà de longs mois, la Première ministre italienne et son gouvernement ont engagé un bras de fer avec le conglomérat chinois dans le but de réduire son influence sur Pirelli, l'un des fleurons de l'économie transalpine. Et il faut croire que cette stratégie commence à porter ses fruits puisque le poids de Sinochem, premier actionnaire jusqu'à peu avec plus de 34 % du capital, s'est largement réduit depuis cet été.

De premier à troisième

En juillet, le groupe chinois a vendu à Lumina Crown, une société d’investissement détenue par l’entrepreneur tchèque Michal Strnad, 14 % de sa participation dans le fabricant de pneumatiques. Le 17 novembre, nouvelle opération, avec cette fois la cession de 70 millions d’actions de Pirelli, soit 6,44 % de son capital, faisant passer la participation de Sinochem de 20,12 à 13,67 %, selon les données de la Consob, l’autorité italienne des marchés financiers.

En réduisant son influence de plus de vingt points en l'espace de quelques mois, le représentant de l'empire du Milieu a considérablement fait évoluer la structure capitalistique de Pirelli. Son tour de table est désormais dominé par un bloc lié à Marco Tronchetti Provera, via Camfin et MTP, titulaire de 29,9 % des parts. Lumina Crown suit donc avec 14 %, tandis que Sinochem pointe en troisième position, avec une participation certes largement réduite mais toujours significative.

Un enjeu de souveraineté

L'exécutif transalpin, qui n'a pas hésité à mobiliser son "Golden Power", un dispositif destiné à protéger les actifs jugés stratégiques, s'inquiète de plusieurs orientations stratégiques prises par les actionnaires qui cultivent eux-mêmes des désaccords. Au centre des tensions figure le Cyber Tyre, la technologie de Pirelli qui associe des capteurs intégrés au pneumatique à des systèmes capables de transmettre des données au véhicule. Les informations collectées donnent au dossier une dimension de souveraineté technologique.

D'autres mouvements pourraient avoir lieu à court terme. Bien que Sinochem n'ait jamais confirmé cette information, une sortie complète de Pirelli est bel et bien étudiée. Alors qu'aucun calendrier n'a été annoncé, les prochains mois apporteront probablement de nouvelles réponses, modifiant encore l'équilibre capitalistique du groupe italien.