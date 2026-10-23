Pirelli s'allie à BKT pour conquérir le marché indien

Le groupe italien et son homologue indien ont signé un accord permettant au premier de s'implanter en Inde avec le soutien du second. D'ici 2030, BKT fabriquera dans l'une de ses nouvelles usines locales 800 000 pneumatiques Pirelli destinés à répondre à la demande d'un marché en plein essor.

De gauche à droite : Giuliano Menassi, vice-président senior de Pirelli et directeur général de la région MEAI ; Andrea Casaluci, directeur général de Pirelli ; Rajiv Poddar, directeur général adjoint de BKT ; Marco Tronchetti Provera, président exécutif de Pirelli ; Satish Sharma, président senior et administrateur de BKT. ©Pirelli/BKT

Les rapprochements entre fabricants de pneumatiques sont assez rares pour être soulignés. Ce jeudi 22 octobre 2026, Pirelli et BKT ont annoncé avoir signé un accord en vue d'une collaboration future. Concrètement, cette alliance devrait permettre à Pirelli de s'implanter sur le marché indien avec l'appui du principal manufacturier du pays. Leur communiqué commun précise les contours de cette collaboration, qui devrait se concrétiser en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, BKT fabriquera dans l'une de ses nouvelles usines locales des produits haut de gamme siglés Pirelli. Cette production, qui devrait s'élever à 800 000 unités annuelles à partir de 2030, devra respecter les exigences technologiques et les normes de qualité du groupe transalpin qui s'appuiera de son côté sur l'expertise industrielle de son partenaire.

Pour le groupe italien, ce partenariat s'avère stratégique eu égard au potentiel de croissance du marché indien. D'après différentes études, les ventes de véhicules neufs devraient y croître de 5 à 7 % par an entre 2025 et 2030. En parallèle, le marché des pneus haut de gamme pourrait être multiplié par près de cinq. Alors que Pirelli n'est représenté dans le pays que par une force commerciale, ces perspectives incitent la firme milanaise à voir plus grand.

Un rapprochement en deux temps

Dans un second temps, Pirelli et BKT évoquent la création d'une coentreprise à parts égales et la construction d’une usine consacrée aux pneumatiques automobiles "High Value". Les produits seraient commercialisés sous les deux marques, en Inde et à l’international. L'enjeu est également de répondre à la demande au-delà des frontières indiennes. Le projet pourrait offrir à Pirelli une capacité de production locale pour accompagner la montée en gamme de la demande, tout en donnant à BKT un accès renforcé au segment des voitures particulières.

"Lorsqu’une marque de renommée mondiale comme Pirelli choisit BKT, cela témoigne de la reconnaissance de notre puissance industrielle, de notre qualité et de notre savoir-faire", souligne Rajiv Poddar, directeur général adjoint de BKT. Marco Tronchetti Provera, président exécutif du groupe italien, estime que ce partenariat avec un acteur solidement implanté constitue "un choix stratégique" pour renforcer la présence de Pirelli et accompagner l’évolution du marché grâce à ses compétences, son innovation et son positionnement haut de gamme.

À écouter les représentants des deux manufacturiers, la complémentarité est d'ailleurs au cœur de ce rapprochement. "Nous sommes convaincus que la collaboration […] ouvrira de nouvelles perspectives pour les deux groupes et contribuera également à la montée en gamme du marché indien du pneumatique", affirme Andrea Casaluci, directeur général de Pirelli. Arvind Poddar, président-directeur général de BKT, résume l’objectif : "Ce partenariat réunit des atouts complémentaires pour saisir les opportunités d’un marché en croissance, tout en créant de la valeur pour les deux entreprises."