Eurotyre met le cap sur le numérique et le recrutement pour 2027

Lors de sa convention nationale, organisée du 18 au 21 septembre 2026 à Marrakech, Eurotyre a mis l'accent sur deux priorités : le recrutement dans ses centres et le développement des outils numériques pour les transporteurs.

Eurotyre a réuni près de 250 participants à Marrakech, du 18 au 21 septembre 2026, pour sa convention nationale. ©Eurotyre

Eurotyre a déjà les yeux tournés vers 2027. À Marrakech (Maroc), du 18 au 21 septembre, le réseau a fait le point sur ses projets, entre recrutement et digitalisation de son activité industrielle. Près de 250 participants ont fait le déplacement pour échanger sur les évolutions du marché, les résultats du réseau et rencontrer les fournisseurs partenaires.

Adossé au groupe Continental, Eurotyre compte aujourd'hui 234 points de vente indépendants, avec cinq personnes en moyenne par établissement. Pour aider ses adhérents à recruter, le réseau déploie notamment un logiciel dédié et renforce son accompagnement en matière de formation.

"Face à la pénurie de techniciens qualifiés et à l'évolution des métiers de la réparation automobile, notre priorité est d'accompagner les adhérents grâce à des outils et services dédiés au recrutement et à la formation, afin de soutenir durablement leur activité et leur croissance", explique Vincent Mioche, responsable opérationnel du réseau.

Eurotyre accélère sur le numérique pour les flottes

Autre priorité pour 2027 : la digitalisation de l'activité industrielle. Eurotyre est notamment un partenaire important dans la commercialisation de French iTires, une solution de pneus connectés de Continental, rattachée à ContiConnect. Elle permet aux gestionnaires de flottes de surveiller la pression des pneumatiques, afin de réduire la consommation de carburant et d'améliorer la sécurité des chauffeurs.

Le réseau utilise également FleetFox pour la gestion des pneumatiques des flottes. Grâce aux dernières mises à jour, les transporteurs peuvent désormais suivre en temps réel l'état de leur parc de véhicules et demander directement une intervention.

Semperit progresse de 5 % dans le réseau

Côté pneumatiques, la marque autrichienne Semperit, qui appartient elle aussi au groupe Continental, progresse de 5 % au sein du réseau Eurotyre, selon l'enseigne. En parallèle, le segment qualité a reculé de 6,7 % au premier semestre 2026, d'après les données du Syndicat professionnel du pneu.

Eurotyre assure la distribution exclusive en France de la gamme Semperit destinée aux voitures particulières, aux utilitaires légers et aux SUV. La marque, qui fête ses 120 ans, a également lancé cette année le Speed-Life 5, un pneu été compatible avec les véhicules hybrides et électriques.

Ce modèle sera proposé dans 58 références, de 16 à 21 pouces, dont 30 nouvelles dimensions. Parmi elles, 26 concernent le segment ultra-hautes performances (UHP), en 18 pouces et plus.