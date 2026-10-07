Continental veut réduire les coûts des flottes avec le pneu remorque

Avec le Conti Eco HT 5, Continental complète sa gamme de pneumatiques poids lourds de 5e génération. Le manufacturier veut notamment convaincre les transporteurs de ne plus négliger les pneus de remorque, qui pèsent notamment sur la consommation du véhicule.

De gauche à droite : Eddy Colin (chef de produits PL) ; Véronique Giraud (directrice générale Continental Tires France) et Lionel de Septenville (directeur commercial produits industriels). ©JDP/FLM

La remorque, maillon oublié de la gestion pneumatique des flottes ? Pour Continental, la réponse est oui. Alors que les transporteurs cherchent à réduire leurs coûts d'exploitation, le manufacturier met en avant un poste encore trop souvent négligé : les pneumatiques des essieux remorque. "Le pneu ne représente que 2 % du coût d'exploitation d'un ensemble routier, mais influence 49 % des coûts d'exploitation d'une flotte : carburant, frais de gestion, entretien et réparation", rappelle Lionel de Septenville, directeur commercial produits industriels chez Continental.

Le Conti Eco 5 arrive pour les remorques

C'est dans cette logique que le manufacturier complète sa gamme Conti Eco Génération 5 avec le Conti Eco HT 5, dédié aux essieux remorque. "Souvent, on équipe le tracteur en bons pneus et on délaisse la remorque. Or, les pneus de la remorque, c'est 50 % de la résistance au roulement de l'ensemble routier. Donc à ne pas négliger", ajoute le dirigeant.

Disponible en 385/65 R 22.5 et 385/55 R 22.5, le Conti Eco HT 5 complète ainsi les Conti Eco HS 5, destinés à l'essieu directeur, et HD 5, pour l'essieu moteur. Selon Continental, le nouveau pneumatique pour poids lourds permet de réduire jusqu'à 12 % la résistance au roulement par rapport au Conti Hybrid HT3+, diminuant la consommation et les émissions de CO2.

Une 5e génération prête pour la longue distance

Le Conti Eco HT 5 s'inscrit dans une gamme conçue pour la longue distance et le grand régional, avec une à trois mises à quai par jour. Continental mise ici avant tout sur l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation. De son côté, la gamme Conti Hybrid Génération 5, davantage destinée aux activités régionales et urbaines avec plus de trois mises à quai quotidiennes, répond à des usages plus intensifs.

Sur l'ensemble de la gamme Eco Génération 5, Continental met également en avant les progrès réalisés sur les matériaux et l'architecture des pneumatiques. "Ce sont des mélanges de gomme avancés pour allier robustesse et haut rendement kilométrique", résume Eddy Colin, chef de produits PL. Ce dernier met aussi en avant l'architecture des enveloppes : "Des bandes de roulement bicouches pour économiser de l'énergie" et "une nouvelle conception des flancs pour une meilleure résistance au roulement".

Continental pousse aussi ContiConnect

Au-delà du pneumatique, Continental entend également développer la gestion des pneus auprès des transporteurs français. Dans un marché hexagonal estimé à environ deux millions de pneus poids lourd par an (neufs et rechapés), le manufacturier mise notamment sur ses solutions connectées, avec ContiConnect.

"La gestion de pneus est un levier encore sous-estimé. Compte tenu du marasme, on est convaincu qu'on peut aider les transporteurs", martèle Lionel de Septenville. Grâce aux capteurs mesurant pression et température en temps réel, ContiConnect permet d'augmenter jusqu'à 15 % le kilométrage des pneus, d'économiser 1 à 4 % de carburant et de réduire jusqu'à 85 % les dépannages sur route selon la marque.