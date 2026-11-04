Continental ContiTrailAttack 4, le défi de renouveler un produit phare

Référence du segment des pneumatiques de motos trails, le ContiTrailAttack se dévoile dans une quatrième génération censée faire encore mieux que la précédente. Pour y arriver, Continental s'est appuyé sur plusieurs innovations technologiques assurant à ses utilisateurs des trajets sans encombre sur la route comme en tout-terrain.

Lancée en 2007, la gamme ContiTrailAttack se renouvelle avec la commercialisation d'une quatrième génération. ©Continental

Renouveler un produit qui fonctionne est toujours un pari risqué. Continental a pourtant choisi de le relever pour continuer de dominer un segment du trail où le manufacturier pèse près de la moitié du marché. Alors que les ventes de ce type de motos confirment année après année leur croissance, le groupe allemand en est devenu la véritable référence avec ses gammes TKC80 et ContiTrailAttack. Lancée en 2007, celle-ci était portée depuis sept ans par une troisième génération désormais appelée à prendre du recul.

90 % route, 10 % tout-terrain

Fin octobre 2026, les équipes de Continental ont dévoilé le ContiTrailAttack 4 avec l'objectif de faire encore mieux. "Le challenge est ambitieux, reconnaît Denis Turpin, directeur de l’activité deux-roues France. Le 3 a rencontré un immense succès et on se devait d'aller encore plus loin avec le 4." Dans les faits, l'un et l'autre vont cohabiter dans le portefeuille du groupe, la dernière génération devenant le nouveau porte-étendard et la précédente une offre de deuxième ligne avec un positionnement tarifaire abaissé de 12 à 15 %.

Sur le plan technologique, Continental a eu recours à plusieurs solutions innovantes. Pneumatique destiné à une utilisation à 90 % sur route et 10 % en tout-terrain, le ContiTrailAttack 4 se distingue tout d'abord de son prédécesseur grâce à l'apport de la technologie RainGrip, soit un composé à base de silice amélioré renforçant son adhérence sur sols secs et mouillés. Celle-ci permet également une mise en température plus rapide et une maniabilité dès les premiers tours de roue.

Un focus sur les roues de 21 pouces

Pour assurer une stabilité constante dans l'ensemble des conditions de conduite, y compris en situation de charge maximale, les ingénieurs allemands se sont appuyés sur la technologie MultiGrip. Celle baptisée MultiZoneBelt, caractérisée par une ceinture en acier resserrée au centre et plus espacée sur les épaulements, offre une grande agilité sur les routes sinueuses et une stabilité accrue en ligne droite à haute vitesse.

En parallèle, un important travail s'est concentré sur les roues de 21 pouces. Pour celles-ci, le ContiTrailAttack 4 bénéficie d'une carcasse à plis croisés, dont la construction s'appuie sur une structure innovante. L'emploi de matériaux de haute technologie confère à la structure une flexibilité accrue, permettant ainsi un meilleur ressenti du revêtement ainsi qu'une meilleure stabilité et maniabilité. Enfin, les efforts ont aussi porté sur la longévité, avec une usure moins importante et surtout moins irrégulière que sur le 3.

Design soigné et modernisé

Les motards avertis remarqueront également une petite nouveauté : le ContiTrailAttack 4 est ainsi reconnaissable à son design retravaillé, plus poussé et plus moderne, avec notamment un dessin de montagnes sur le flanc, en réponse aux attentes de plus en plus fortes des utilisateurs. Commercialisé dès début 2027, ce nouveau produit s'appuiera à son lancement sur quatre dimensions pour l'avant et sept pour l'arrière.

De quoi en faire la future référence ? Continental n'ambitionne rien d'autre mais saura se montrer patient. "Dans ce domaine, il y a toujours une forme d'inertie, pointe Denis Turpin. Il faut compter entre 12 et 18 mois pour qu'un produit trouve son rythme de croisière sur le plan commercial." Et le responsable illustre son propos avec l'exemple du TKC80, renouvelé fin 2025 mais dont la précédente génération continue de bien se vendre.