Continental investit le terrain du biathlon

Publié le 30 octobre 2026 ■ Par Romain Baly ■ 2 min de lecture

À partir de la saison 2026/2027 et pour quatre années, le groupe allemand devient partenaire mondial de l’Union internationale de biathlon (IBU). Un investissement marketing qui va permettre à Continental de s'associer à un sport d’hiver populaire et de toucher une audience européenne proche de l’automobile.

Continental affichera désormais ses couleurs lors de chaque étape de la Coupe du Monde et des Championnats du Monde de biathlon. ©Continental

Continental renforce sa présence dans les sports d’hiver en s’engageant dans le biathlon. L’accord, effectif à partir de la saison 2026/2027 et pour quatre années, couvre la LaVita IBU Coupe du Monde, les Championnats du Monde IBU et le Loop One Festival. Pour Continental, le biathlon offre un territoire cohérent avec son activité pneumatiques : les athlètes doivent allier endurance et précision malgré des conditions météo et des parcours variables. Le manufacturier rapproche cette exigence de celle de la conduite hivernale, en mettant en avant la préparation et le choix d’un équipement adapté. "Des conditions difficiles et imprévisibles ne doivent pas nécessairement constituer des obstacles. Elles peuvent devenir des opportunités pour celles et ceux qui s’y préparent", explique Alexandra Gaillard, directrice marketing monde du groupe allemand. Une audience en phase avec la mobilité Le choix du biathlon répond aussi à un objectif de ciblage. Le calendrier de l’IBU rassemble 54 courses de Coupe du Monde et 12 épreuves de Championnat du Monde. En Europe, l’Allemagne, la France et la Suède figurent parmi les principaux marchés d’audience télévisuelle de la discipline mais aussi parmi les principaux marchés de Continental. Le manufacturier explique que 88 % des passionnés de biathlon possèdent au moins une voiture, 80 % conduisent au moins occasionnellement et 59 % prennent régulièrement le volant. Continental voit donc dans cette communauté une cible pertinente pour ses produits et une occasion de consolider les relations avec ses clients et distributeurs. Continental et l’IBU prévoient des expériences pour les amateurs et des activations locales lors des grands rendez-vous. Cette collaboration prolonge l’investissement de Continental dans le sport de haut niveau alors que le groupe est l'un des principaux partenaires du Tour de France depuis huit ans. Reste à savoir si cette collaboration, dont la dernière reconduction arrivera à son terme fin 2027, sera prolongée ou si la firme allemande entend réorienter ses engagements.

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