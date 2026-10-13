Continental renforce son offre UHP avec 650 nouvelles dimensions

Publié le 13 octobre 2026 ■ Par Charlotte Morvan ■ < 1 min de lecture

Le manufacturier allemand va enrichir son portefeuille de pneumatiques ultrahaute performance (UHP) avec plus de 650 nouvelles dimensions d’ici fin 2027. Cette extension mondiale concernera la première monte comme le marché du remplacement.

Semperit et Uniroyal seront aussi concernées par l’élargissement de l’offre UHP. ©Continental

Alors que les pneumatiques UHP occupent une place croissante dans son activité, Continental prévoit de commercialiser plus de 650 nouvelles dimensions dans le monde d’ici fin 2027. Semperit et Uniroyal, deux autres marques du groupe, verront elles aussi leur offre s’enrichir de nouvelles dimensions. Selon le manufacturier, la part des pneumatiques haute performance dans les ventes mondiales pour véhicules particuliers est passée de 41 à 55 % entre 2020 et 2025, toutes marques confondues. Elle atteint 70 % en Asie-Pacifique et 66 % dans les Amériques. Au deuxième trimestre 2026, la hausse de la part des UHP a notamment participé à la progression de la marge d’Ebit ajusté de la division pneumatiques de 12,1 à 15,3 % en un an. Des dimensions jusqu’à 24 pouces Si les dimensions augmentent, c'est aussi parce que les véhicules ont changé de gabarit. Continental cible notamment les SUV sportifs, les berlines premium, les voitures de sport et les véhicules électriques haute performance. Son réseau industriel fabrique aujourd’hui des pneumatiques UHP allant jusqu’à 24 pouces. SportContact 7 : pari tenu pour Continental Parmi les produits phares de cette gamme figure le SportContact 7. Disponible de 18 à 24 pouces, ce pneumatique a été développé pour les véhicules haute performance, qu’ils soient thermiques ou électriques. Audi, BMW, BYD, Maserati, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Volkswagen et Zeekr l’ont déjà retenu en première monte sur certains modèles.

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