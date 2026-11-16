L'interview WhatsApp de… Mathilde Filiol (Dunlop)

Bonjour Mathilde ! J’espère que vous allez bien. Que vous inspire l’exercice qui nous rassemble aujourd’hui ?

Bonjour Romain. J’aborde cet exercice avec curiosité. C’est une opportunité de raconter mon parcours autrement.

Quel est votre rapport à l’automobile ? Objet utile ? Objet passion ?

Objet passion bien sûr, depuis petite. Comme beaucoup d’enfants, je rêvais de belles voitures même si je ne pensais pas qu’un jour je travaillerais dans un secteur qui contribue à leur performance.

Enfant ou adolescente, à quoi rêviez-vous sur un plan professionnel ?

Enfant, je rêvais de devenir concessionnaire automobile, pour le côté esthétique et pour le fait que chaque véhicule répond à un besoin différent. En grandissant, ce projet a évolué mais je suis toujours restée attirée par le secteur de l’automobile. Ce qui n’a jamais changé en revanche, c’est mon envie de faire un métier qui a du sens, qui me motive au quotidien et dans lequel je peux m’investir pleinement.

Au moment de choisir votre voie, vous allez intégrer une école de commerce, ce qui va vous permettre de vous familiariser avec différents secteurs. Avec plus ou moins de satisfaction ?

Oui, tout à fait. J’ai d’abord obtenu un bachelor en marketing digital qui m’a permis de découvrir différents secteurs à travers des stages, notamment dans la grande distribution et la mode. Cette période a été très enrichissante car elle permet de découvrir et de confirmer des choix sur ce qui nous motive. J’ai ensuite poursuivi avec un master en ingénierie d’affaires, en alternance au sein du groupe Michelin. Cette expérience a été une véritable opportunité, puisqu’elle m’a permis d’intégrer l’industrie du pneumatique, secteur dans lequel je m’épanouis toujours aujourd’hui.

À la fin de vos études, en 2018, vous êtes recrutée par Allopneus, tout-puissant leader du e-commerce de pneus en France. Qu’est-ce qui vous a convaincue ?

Cela faisait sens à la suite de mes études, notamment en marketing digital. Allopneus représentait une très belle opportunité. Comme vous le dites, c’est le leader du e-commerce du pneumatique en France, avec une véritable culture de l’innovation et du digital, au service des consommateurs. Cette expérience me permettait aussi de découvrir un autre maillon de la chaîne de valeur : la distribution.

Il y a un peu moins d’un an, Sumitomo est venu vous chercher avec un défi immense : relancer une marque iconique, en gérer deux autres et le tout sur un vaste périmètre européen… On hésite ou on fonce face à ce genre d’opportunité ?

Quand on a l’opportunité de travailler dans un environnement international, sur des marques fortes qui s’adressent à des consommateurs aux attentes différentes, du segment premium au quality et budget, on fonce à 200 %. C’est aussi l’occasion pour moi de prendre part à des projets ambitieux pour les années à venir, avec la possibilité d’avoir un réel impact.

La dimension internationale de votre poste était-elle importante à vos yeux ?

Oui, j’ai aujourd’hui la supervision du marketing dans cinq pays d’Europe du Sud-Ouest et c’est ce qui rend le poste challengeant. Chaque marché a ses spécificités : les canaux de distribution sont différents, la perception de nos marques varie d’un pays à l’autre et les saisonnalités ne sont pas les mêmes. Cela pousse à adapter les stratégies car, même si on essaie d’avoir une base commune, nous n’appliquons pas une approche unique.

S’occuper de Dunlop, une marque qui a écrit quelques-unes des plus belles heures du pneumatique, ajoute-t-il du sel à votre mission ?

Évidemment. Dunlop est une marque emblématique avec un héritage exceptionnel dans l’univers du sport automobile. Quand on pense à Dunlop, on pense naturellement aux 24 Heures du Mans et à toute l’histoire que la marque a écrite. Ce qui est passionnant dans notre mission aujourd’hui, c’est d’écrire la suite de son histoire. Nous développons de nouveaux leviers de visibilité pour accroître sa notoriété. Nous avons également l’avantage que Dunlop ne se limite pas à l’automobile. La marque est également très présente dans l’univers du tennis, ce qui lui donne une résonance particulière auprès d’un public beaucoup plus large.

Par rapport aux rêves de la jeune Mathilde, quel regard portez-vous sur votre parcours ?

J’en suis très heureuse et je me rends compte que mon parcours est une belle façon de relier les rêves que j’avais enfant à la réalité de ma vie professionnelle aujourd’hui. Que peut-on vous souhaiter pour la suite ? De continuer à apprendre, à relever de nouveaux défis et à prendre du plaisir dans ce que je fais.

Merci beaucoup Mathilde !

Cet article est extrait du Journal du Pneumatique n°196 de septembre-octobre 2026.