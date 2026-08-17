Quand l’avenir numérique du pneu s’écrit en Isère

Une petite puce intégrée dans le flanc du pneu dès sa fabrication, lisible à distance par un simple scanner sans même toucher l’enveloppe : c’est le principe de la RFID (Radio frequency identification). Chaque pneumatique embarque un identifiant unique, permettant de le suivre et de l’associer à son historique tout au long de sa vie.

Dans le secteur, Michelin a ouvert la voie dès 2013 en partageant ses brevets pour accélérer l’adoption de la puce. Depuis, la technologie s’est progressivement diffusée chez les manufacturiers. Continental a commencé à équiper ses pneus à partir de 2021, suivi par Bridgestone, Pirelli et Goodyear. La différence avec un QR code ? La lecture est automatique, simultanée sur plusieurs pneus, sans manipulation, même à travers le caoutchouc.

Un portique d’entrepôt peut ainsi scanner un lot entier en quelques secondes, là où la saisie manuelle mobilisait un technicien plusieurs minutes par pneu. Pour les professionnels, le gain est immédiat en termes de temps et de fiabilité. "Aujourd’hui, on voit encore beaucoup de saisie manuelle, avec tout ce que ça implique comme erreurs. La RFID permet de fiabiliser tout ça et surtout de gagner du temps, ce qui est clé en atelier", souligne Jean-Luc Giusti, PDG de Cross ID/EDP.

Un marché qui s’organise

La RFID reste encore peu déployée dans l’après-vente, mais les initiatives se multiplient à tous les niveaux de la filière. C’est tout l’enjeu des travaux menés par le GDSO (Global Data Service Organisation for Tyres and Automotive Components), créé en 2022 pour structurer un standard mondial de données. L’organisation regroupe aujourd’hui une large part des manufacturiers et vise à rendre les informations liées au pneu accessibles à l’ensemble des acteurs.

La démonstration la plus concrète de cette dynamique s’est tenue à Paris, en octobre 2025, au sein du Village du Pneu d’Equip Auto, espace orchestré par le Syndicat du Pneu. Michelin, ATEQ, Corghi, Devel, FASEP, Regom et Aliapur y ont proposé un parcours pédagogique complet, de la fabrication à la fin de vie. Le démonte-pneu automatique de Devel illustrait comment la lecture RFID permet au technicien de ne plus avoir à saisir les caractéristiques du pneu : la machine les lit et configure seule le cycle de démontage.

À la fin de la chaîne, Regom présentait ses machines dotées de lecteurs RFID et d’IA pour trier automatiquement les pneus usagés selon leur composition, orientant par exemple les enveloppes à base de silice vers les filières de valorisation adaptées. Aliapur, collecteur et valorisateur, soulignait pour sa part que la RFID allait permettre d’apparier des pneus issus de sites différents et d’affiner les mélanges de recyclage.

Présent à cet espace de démonstration, Cross ID/EDP, éditeur de logiciels de gestion pour garages et pneumatiques basé à Voiron (Isère), a choisi ce salon pour montrer ce que la RFID change concrètement dans un entrepôt. Pour l’entreprise, Equip Auto 2025 a avant tout joué son rôle de vitrine : le salon lui a apporté une visibilité auprès d’acteurs jusqu’alors peu familiers de ses solutions. "Equip Auto nous a vraiment permis de montrer concrètement ce qu’on faisait. Derrière, on a eu des échanges beaucoup plus opérationnels avec des acteurs du secteur." Début 2026, la société a signé un contrat avec Alliance Automotive pour l’accueil dans ses ateliers poids lourds. Une nouvelle référence de taille pour la société iséroise.

Cross ID/EDP, l’éditeur qui a pris de l’avance

Fondée en 2007 sous l’appellation Cross International Développement, la société s’est spécialisée dans les solutions de gestion pour pneumaticiens et garages indépendants. Son produit central, l’ERP Tyre SP, couvre la facturation, la gestion des stocks, les ordres de réparation, le planning et le suivi client. À partir de cette base, Cross ID/EDP a développé un intranet pour le réseau Point S et une solution de marketplace déployée pour Siligom.

Jean-Luc Giusti n’est pas un novice du pneu connecté. Il a fondé EDP (Electronic Data Process) dès 2001, construisant des outils de gestion de flottes poids lourds (Tyrepark, Fleetcheck). "Dès 2019, nous intégrions déjà une fonction TPMS connectable en Bluetooth à nos outils, permettant de surveiller en temps réel la pression et la température des pneumatiques poids lourds", rappelle-t-il. La société en est la continuité logique, orientée vers les professionnels indépendants.

L’intégration de la RFID dans l’ERP repose sur un principe simple : dès qu’un lecteur scanne la puce d’un pneu, que ce soit en réception de véhicule, en entrepôt ou sur le pont de montage, le logiciel récupère l’identifiant unique et déclenche automatiquement les mouvements de stocks, de traçabilité et la création de la fiche de travail. Exit la saisie manuelle sur des flancs saturés d’informations.

Jean-Luc Giusti ne cache pas son enthousiasme sur le sujet. "Je crois beaucoup en l’avenir de la RFID. Si l’on veut un pneu, le suivre tout au long de sa vie, optimiser son réemploi ou lutter contre la fraude, il faut d’abord pouvoir l’identifier de manière fiable et automatisée."

Une réglementation qui va tout accélérer

L’horizon réglementaire donne une dimension supplémentaire à la démarche de Cross ID/EDP. Le secteur s’attend à une décision européenne autour de 2027 sur le caractère obligatoire de la RFID dans les pneus vendus sur son territoire, une décision qui fait suite à un test officiel de trois ans (toujours en cours) sur la capacité de la technologie à rendre les processus davantage circulaires.

En parallèle, la réglementation sur l’éco-conception des produits durables (ESPR) entrera en vigueur dès 2029. C’est dans ce cadre que s’inscrit le passeport numérique des produits (DPP), qui imposera une traçabilité complète tout au long du cycle de vie du pneu, de sa fabrication à sa fin de vie. La puce RFID en est la colonne vertébrale et les éditeurs qui auront anticipé ces échéances seront en position de force pour accompagner leurs clients.

Cross ID/EDP se positionne sur ce terrain en proposant ce qu’il appelle le "carnet de vie" du pneu : un suivi numérique continu enregistrant chaque intervention, chaque déplacement, chaque étape. "Sur le DPP, on est prêts et nos clients aussi commencent à l’être", affirme Jean-Luc Giusti. Au-delà de la réglementation, la RFID pourrait s’imposer dans des usages plus larges, notamment dans la gestion de flottes où la maîtrise des coûts et la traçabilité deviennent des enjeux clés.

Cet article est extrait du Journal du Pneumatique n°195 de mai-juin 2026.