Avec Linglong, le GDSO accueille son premier manufacturier chinois

Publié le 27 août 2026 ■ Par Romain Baly ■ 2 min de lecture

Créée en 2022 à l'initiative de cinq fabricants premium, l'organisation intègre en son sein le groupe chinois Linglong Tire. Premier représentant de l'empire du Milieu à rejoindre le GDSO, ce dernier participera aux travaux menés pour uniformiser l'environnement réglementaire, technologique et commercial entourant le pneu connecté.

Linglong Tire est le quatorzième manufacturier à rejoindre le GDSO. ©Linglong

Une étape symbolique. Quatre ans après sa création par Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin et Pirelli, le GDSO – pour Global Data Service Organisation – poursuit son développement avec un recrutement stratégique. Alors que les cinq membres fondateurs ont depuis 2022 été rejoints par d'autres fabricants (Giti, Hankook, Kumho, Nexen, Prometeon, Sumitomo, Toyo, Yokohama), l'organisation a accueilli en son sein durant l'été le groupe Linglong Tire. Le GDSO veut créer un écosystème dédié à la donnée pneumatique Ce quatorzième manufacturier membre est aussi le premier chinois à prendre part à cette aventure. "Avec Linglong Tire en tant que membre à part entière, le GDSO gagne l'une des principales entreprises chinoises de pneus qui s'engage pour la numérisation et la durabilité dans l'industrie. Ensemble, nous progresserons davantage dans l'élaboration de normes pour le traitement des données et de solutions tournées vers l'avenir", a commenté Riccardo Giovannotti, secrétaire général de l'organisation. Le groupe veut prendre une longueur d'avance "En rejoignant le GDSO et en fournissant des données fiables, nous voulons être le premier fabricant de pneus chinois à apporter une contribution positive au développement ultérieur de l'industrie des pneus et établir de nouvelles normes pour le traitement efficace des données sur les pneus à l'ère numérique", déclare de son côté Moh Wahi, responsable du développement de produits Truck and Bus Tire de Linglong Europe. Linglong renforce son ancrage en Europe Association à but non lucratif, le GDSO a pour objectif de travailler autour du pneumatique connecté. Créer un écosystème dédié et uniformiser les données liées aux puces RFID, développer des solutions pour leur accès ou encore mettre en place un cadre réglementaire, technologique et commercial sont autant de problématiques sur lesquelles planchent les membres de l'organisation. Un effort auquel s'associe donc désormais Linglong Tire qui entend aussi par ce biais consolider sa présence dans l'écosystème mondial du pneumatique.

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