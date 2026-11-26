Six mois après sa reprise, Leonard a retrouvé une dynamique positive. Les ventes progressent, l'usine de Béthune (62) monte en cadence et les recrutements se poursuivent. Mais derrière ces signaux encourageants, le spécialiste des pneumatiques rechapés TC4 doit encore relever un défi de taille : atteindre 450 000 unités annuelles pour assurer sa rentabilité économique et pérenniser son activité.

Avec l'ambition de séduire les collectivités, l'équipe de Leonard a pris part à la dernière édition du Salon des Maires et des Collectivités. ©Leonard

Une première participation qui en appellera peut-être d'autres. Du 24 au 26 novembre 2026, Leonard était présent à la porte de Versailles (Paris) à l'occasion de la 30e édition du Salon des maires et des collectivités. Un événement qui avait cette année une "saveur" particulière. Dans un contexte politique très tendu et à cinq mois des prochaines élections présidentielles, de nombreux prétendants à la fonction suprême et représentants politiques de tous bords s'y sont montrés.

Pour le spécialiste des pneumatiques rechapés TC4, l'important était ailleurs. Derrière les micros et les caméras qui suivaient quelques personnalités, de nombreux maires et responsables territoriaux étaient également présents avec l'idée de trouver des solutions pour leurs collectivités. Des décisionnaires incontournables pour Leonard, dont la stratégie de croissance repose notamment sur le marché des commandes publiques. "Le marché public est un levier clé", confirme Adrien Eymard, directeur général.

Avec l'entrepreneur Cédric Meston (à la tête également de Tupperware France et Duralex) et le spécialiste des restructurations d'entreprise Arnaud Hage, l'ex-cadre de Continental fait partie de ce trio qui a repris la société le 17 juin 2026 après que celle-ci a été placée en procédure de sauvegarde fin janvier. Ensemble, les trois hommes ont rapidement identifié les priorités pour relancer une entreprise qui n'avait jamais trouvé son équilibre depuis sa reprise en 2021 par le groupe Mobivia (Norauto, Midas…). Six mois plus tard, la nouvelle direction a déjà parcouru un sacré chemin, avec des résultats encourageants à la clé.

Une reprise qui retrouve des couleurs

"L'activité est vraiment bien repartie et la dynamique est positive, résume le directeur général. On est au-dessus de notre business plan en termes de volume et de résultat puisqu'on devrait finir le semestre à quasiment 200 000 pneus sur six mois, ce qui est très bon." Un chiffre très encourageant alors que Leonard estime son premier point mort à 330 000 unités sur une année. Les deux tiers de l'objectif ont ainsi d'ores et déjà été atteints et ce n'est pas la seule satisfaction.

Sur le plan industriel, son usine de Béthune (62) – la seule, puisque les repreneurs ont fait le choix de fermer le site historique de Saint-Pierre-de-Bœuf (42) – continue de monter en régime avec 1 300 pneus (été et toutes saisons pour VL et VUL, avant une refonte de l'offre sur cette cible prévue mi-2027) fabriqués quotidiennement, contre 700 en juillet. Une progression rendue possible par le renforcement des ressources humaines. Alors qu'elle ne comptait plus que 90 salariés au début de l'été, l'entreprise rassemble désormais 120 salariés, tandis que des fonctions importantes, comme le commerce, ont elles aussi été renforcées par de nouveaux recrutements.

Mais ce beau panorama ne doit pas faire oublier une autre réalité. La pérennité de l'ex-Black Star n'est toujours pas assurée. Et ce, pour plusieurs raisons. "Il faut distinguer rentabilité comptable et rentabilité économique, précise Adrien Eymard. D'un point de vue comptable, nous sommes rentables et nous sommes au-dessus de nos objectifs. En octobre, par exemple, nous avons produit 26 000 pneus et en avons vendu 41 000. En novembre, nous devrions en produire 27 000 pour 30 à 32 000 écoulés. L'écart entre production et vente se réduit donc petit à petit."

La rentabilité économique, prochain défi de taille

Là réside un premier enjeu vital, car Leonard ne peut pas grandir trop vite. Les retours du marché, soutenus notamment par un accord majeur finalisé au moment de la reprise avec Mobivia, semblent bons et portent les ventes. Mais la progression commerciale doit être accompagnée d'une progression industrielle tout aussi soutenue, sous peine de voir la société vivre sur ses stocks jusqu'à leur épuisement. "Quand on vend beaucoup plus qu'on ne produit, le stock s'épuise, ce qui finit par masquer la rentabilité économique réelle", ajoute le dirigeant.

Pour monter en cadence, la production est passée à six jours sur sept avec l'ajout d'une équipe le samedi. La finalité est d'atteindre le plus vite possible 1 400 pneus par jour et donc d'approcher les 450 000 unités à l'année. Un chiffre qui déterminera la bonne santé à long terme de Leonard. "Il nous faudra encore environ un an et demi de travail pour finaliser ce retournement économique", explique Adrien Eymard.

En atteignant cet objectif, l'entreprise estime qu'elle sera alors rentable sur le plan économique et pourra s'affranchir de l'aide de six euros versée aux rechapeurs pour chaque carcasse traitée, une mesure qui a tant fait parler au cours du printemps. Loin de vouloir souffler sur des braises toujours chaudes, la direction entend défendre ses intérêts sans jouer les pyromanes, en raisonnant à long terme et sans dépendre de ce dispositif pourtant bienvenu pour ses finances.

Les collectivités et la diversification en ligne de mire

En outre, Leonard a également identifié plusieurs pistes pour pérenniser sa structure. Sur le volet des matières premières, l'un des freins à sa rentabilité ces dernières années résidait dans le taux d'acceptation des carcasses. Un point crucial pour son équilibre économique. D'ici 2027, ce taux devrait passer de 50 à 85 % grâce à de nouveaux processus de tri et à de nouvelles technologies d'identification. En parallèle, les efforts portent également sur une diversification commerciale avec notamment la volonté de conquérir toujours plus de collectivités.

La présence de l'entreprise à Paris matérialisait ainsi cet enjeu. Depuis l'été, les échanges avec la DAE (Direction des achats de l'État) pour appliquer la loi Agec et encourager l'achat de pneus reconditionnés ont permis à Leonard d'ajouter quasiment 20 000 unités à son bilan. Mais alors que le potentiel sur les flottes publiques est estimé à 500 000 pneus, son ambition est de pouvoir rapidement atteindre 80 000 enveloppes, en ciblant à la fois son bassin local (dans un rayon de 30 minutes autour de Béthune), le top 500 des collectivités et le top 50 des métropoles.

Si rien n'est gagné, la direction de Leonard a la conviction d'être sur la bonne voie. D'autant plus dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat des ménages, où ses produits, 30 à 40 % moins chers que des pneus neufs de marques premium, constituent une alternative probante. "L'objectif est de générer la rentabilité nécessaire pour réinvestir continuellement dans notre outil de production, développer notre mix produit et être totalement indépendants", conclut Adrien Eymard.